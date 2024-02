Meteo: il week end di Carnevale arriva il ciclone Pulcinella

Il weekend di Carnevale sarà condizionato da un meteo capriccioso per effetto di un vortice ciclonico, denominato dai meteorologi Pulcinella, che porterà pioggia, vento e pure neve in montagna.

Il quadro meteorologico si appresta a subire una vera e propria metamorfosi e i primi evidenti segnali di cambiamento si noteranno già da venerdì 9 Febbraio con l’arrivo di un’intensa perturbazione con un vortice ciclonico che arriva dal Regno Unito. Sarà proprio questo fronte perturbato a provocare la formazione di un secondo vortice, il Pulcinella, che tra sabato e domenica si approfondirà sul nostro Paese dando il via ad una fase di maltempo che ci accompagnerà poi per tutto il weekend.

Sabato 10 Febbraio maltempo diffuso anche sul comparto tirrenico. Timidi segnali di miglioramento si registreranno domenica 11 febbraio a partire dal Nord, specie dal Nord Ovest, mentre il tempo rimarrà sempre molto instabile altrove, eccezion fatta per le regioni rivolte verso l’Adriatico e lo Ionio dove vivremo un contesto più asciutto e a tratti anche soleggiato. Uno sguardo, infine, alle temperature, che rimarranno per tutto il periodo attestate su valori sopra la media. I venti miti di Scirocco, infatti, continueranno a contenere il fisiologico calo dovuto alle avverse condizioni atmosferiche.