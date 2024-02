Incidente mortale a Custonaci: perde la vita un 19enne, grave una ragazza

Tragico incidente a Custonaci. Due giovani, a bordo di un’auto, si sono violentemente schiantati contro il muro di un’abitazione, lungo la via Purgatorio. Il 19enne Girolamo Accardi è apparso subito in gravissime condizioni, è stato portato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. Poco dopo il suo arrivo, purtroppo, i medici ne hanno constatato il decesso.

Molto gravi anche le condizioni della ragazza che si trovava sulla vettura e che è stata trasportata dall’ambulanza del 118 presso il Sant’Antonio Abate di Trapani, dove si trova tuttora in codice rosso.

Non è chiara, al momento, la dinamica dell’incidente. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i due giovani dalle lamiere del veicolo, completamente distrutto. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi, da cui verosimilmente si potrà avere un quadro più chiaro dell’episodio.