Carnevale di Petrosino: l’inaugurazione slitta per condizioni meteo avverse

Il Comune di Petrosino comunica che l’inaugurazione del Carnevale 2024 è rimandata a domenica 11 febbraio alle ore 17.00. Il rinvio è causato dalle condizioni metereologiche avverse. Per la giornata di sabato 10 febbraio sono previsti infatti forti venti e piogge che renderebbero impossibile lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici in piena sicurezza.

“Ci scusiamo per eventuali disagi causati da questo cambio di programma, ma la vostra sicurezza e il vostro divertimento sono la nostra priorità assoluta. Non vediamo l’ora di accogliervi a Petrosino per trascorrere insieme giornate indimenticabili all’insegna del Carnevale”, scrivono dall’Ente guidato da Giacomo Anastasi.

(foto di repertorio)