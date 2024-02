Agricoltura, convocata l’Unità di crisi della Regione

Presenti i rappresentanti dell’Associazione i Guardiani del Territorio.





A seguito dell’attivazione dell’Unità di Crisi della Regione Siciliana, si è tenuta una riunione alla Regione nella giornata di mercoledì 7 febbraio, presso la sede dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca. Erano presenti le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei diversi movimenti di protesta che fanno capo alle criticità del comparto agricolo, specie per i danni subìti da siccità e peronospora.

“Giacomo Giacalone in rappresentanza dell’ Associazione I Guardiani del Territorio ha relazionato sui diversi punti del documento che era stato inviato alla Regione per i ristori dai danni causati dalla peronospora, la vendemmia verde, normative per un’etichettatura Chiara e Trasparente per Prodotti Importati, tutela degli agricoltori contro gli Aumenti Speculativi dei Costi di Produzione, manutenzione di tutte le opere irrigue da parte dei Consorzi di Bonifica, misure di intervento per compensare le perdite di reddito delle imprese agricole siciliane e altro ancora”. É quanto si legge in una nota dell’associazione che afferma che il documento presentato è stato sottoscritto da sedici sindaci del trapanese, nonché dai Presidenti di Cantine, dalla Lega delle cooperative. “Mi ritengo moderatamente soddisfatto –afferma Giacalone- per come si sono svolti i lavori del tavolo tecnico e ci auguriamo fortemente che le promesse, gli impegni assunti dalla Regione non siano solo parole”.