Cosa fanno oggi gli ex alunni dell’ITET Garibaldi? Il racconto nei loro video-messaggi

“Garibaldi’s students” è l’iniziativa dell’ITET Garibaldi che istituzionalizza e mette a sistema i legami con gli ex alunni di tutte le età, invitandoli a raccontare le loro storie dopo il diploma e confermando di essere un punto di riferimento importante per tante generazioni di marsalesi.

“Vogliamo riallacciare i fili e tenere i collegamenti con le persone che hanno vissuto la loro esperienza scolastica all’ITET. È infatti per me, e per tutti i docenti, motivo di grande orgoglio condividere i loro successi professionali, che dimostrano, una volta di più, quanto questa scuola abbia contribuito, e contribuisca, alla crescita culturale ed economica di Marsala” – dichiara la Dirigente Loana Giacalone. “Mantenere e rinnovare il coinvolgimento di studenti e studentesse che hanno terminato il loro ciclo di studi consente di valorizzare le loro competenze e la loro formazione professionale e culturale e, al tempo stesso, consolida il prestigio della nostra scuola grazie all’opera di speciali “ambasciatori”“.

Sentirsi parte di una comunità anche dopo tanti anni, condividere percorsi, competenze, esperienze e relazioni costituiscono valori preziosi. Importante è allora accostare, attraverso la raccolta delle testimonianze, i racconti di coloro che hanno vissuto quest’esperienza in prima persona come studenti; anche così la scuola svolge il suo ruolo di comunità educante di dialogo, di ricerca, di crescita sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

Nel video racconto si intrecciano le storie di Filippo Genna, contitolare di un affermato studio di consulenza, e di Walter Giacalone, Agente generale Allianz Assicurazioni, con quelle di Pasquale Titone e Gianmarco Zerilli, studenti dell’Università Bocconi. Da Roma arriva la testimonianza di Enrico Parrinello, operatore RAI; da Chicago quella di Monia Gucciardo del Dipartimento Marketing di Turkish Airlines e di Federica Miallo, Project Manager per un’agenzia di traduzioni di Oxford; da Milano invia il suo contributo Fabrizio Lombardo, affermato attore professionista; ancora, da Marsala, Francesca Stabile, responsabile e-commerce e sito web dell’azienda Ribes Junior. Da Chicago a Dubai, un’incredibile pioggia di racconti diversissimi, che testimoniano come l’ITET apra le porte del futuro e del mondo. Emerge, da questi video, come gli studenti, terminato il loro percorso di studio, riconoscano quanto hanno ricevuto da questa scuola e si sentano parte di una grande comunità. Storie, esperienze e generazioni diverse come tessere di un mosaico a comporre un quadro che è uno spaccato rappresentativo della nostra società.