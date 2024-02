Inizia il Carnevale Alcamese. Il programma e il divieto di bevande da asporto

Ritorna l’appuntamento con il Carnevale Alcamese, a partire da sabato 10 e fino a martedì 13 febbraio, con tante attività per grandi e piccini, per trascorrere insieme momenti lieti e festosi.

Come già negli anni passati, l’amministrazione organizza l’evento in collaborazione con l’Associazione culturale “Carnevale Alcamese”. Inoltre è previsto uno spettacolo teatrale del gruppo “La bella compagnia” a cura dell’associazione “L’incontro”. Il Carnevale, oltre a coinvolgere la cittadinanza, rappresenta una valida occasione di promozione, valorizzazione e richiamo turistico per il territorio.

Il sindaco Domenico Surdi e l’assessore al turismo Donatella Bonanno affermano: “Siamo contenti di festeggiare il Carnevale insieme e in allegria; ancora una volta abbiamo coinvolto le associazioni del territorio che, da anni, fanno un ottimo lavoro per organizzare una festa coinvolgente ed attrattiva non solo per i cittadini alcamesi, ma anche per i comuni vicini. Un ringraziamento particolare ai tanti volontari che hanno impiegato tempo e fatica per l’allestimento dei carri.” “Si inizia sabato pomeriggio, – continua l’assessore – in piazza Ciullo, con il Carnevale per i più piccoli con Frappè Animazione e lo spettacolo di beneficenza “Piccolo grande Pinocchio” al teatro “Cielo d’Alcamo”.

Il programma del Carnevale alcamese

Domenica pomeriggio dalle 17 ci sarà la sfilata dei 5 carri, a partire dal carro di Giucà, che aprirà la sfilata quale personaggio simbolo del Carnevale alcamese, a seguire Arlecchino, poi i carri dedicati a “semu ‘na carta”, “Barbie” e “Pop-art Carnevale”; lunedì sera, invece, dopo le 21 in piazza Ciullo DJ set con Radio Time 90; per finire martedì 13 febbraio sempre alle 17, l’ultima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera”. I carri allestiti in cartapesta, polistirolo, legno e metallo e corredati con musiche a tema faranno il seguente percorso: Viale Italia, Corso VI Aprile, Piazza Ciullo. Mentre domani mattina, giovedì 8 Febbraio, è prevista la sfilata organizzata dalle scuole elementari cittadine. Infine in piazza Ciullo, da sabato a martedì saranno allestiti gli stand per degustazioni e street food.

Ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevante in vetro e lattine

L’ 11 e il 13 febbraio, nell’ambito delle manifestazioni del Carnevale, ci saranno le sfilate di carri allegorici e gruppi in maschera nelle principali vie cittadine, con inizio alle ore 15.00 e fino alle ore 23.00 e, comunque fino a conclusione degli spettacoli connessi. Negli anni precedenti, in queste occasioni, quando è prevista la presenza di tante persone, si è riscontrato il fenomeno dell’abbandono su suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro e lattine che finiscono rotti e lasciati sparsi a terra, arrecando danno al decoro urbano e costituendo pericolo per i passanti; potrebbe verificarsi, infatti, anche un ostacolo al regolare deflusso del pubblico presente, nel caso in cui fosse necessario uno sgombero d’urgenza dell’area.

Pertanto è stata firmata l’ordinanza sindacale che vieta, dalle ore 15:00 alle ore 23:00 di domenica 11 e martedì 13 febbraio, ai gestori di esercizi commerciali/pubblici siti in Piazza Ciullo, Corso VI Aprile, Via Mazzini, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino e vie adiacenti e limitrofe, – sia in forma fissa che itinerante – la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici.

E’ vietato altresì a chiunque la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, in lattine, nelle aree pubbliche di Piazza Ciullo, Corso VI Aprile, Via Mazzini, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino e vie adiacenti e limitrofe.