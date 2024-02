Il Volo canta “Capolavoro” al Festival di Sanremo. Testo e Video

Il Volo canta il brano ‘Capolavoro’ in gara al Festival di Sanremo 2024. Il trio canoro è formato da Gianluca Ginoble, Piero Barone e dal marsalese Ignazio Boschetto e si è formato nella trasmissione “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici su Raiuno. Da qui in poi un successo sempre più internazionale fino alla vittoria sul palco dell’Ariston nel 2015 con il brano “Grande amore”. Nel Sanremo del 2019 si ripresentano con “Musica che resta” e si piazzano al terzo posto. Quest’anno, per la 74ª edizione, Il Volo si presenta con una canzone più pop rispetto alle precedenti in cui è forte l’influenza della lirica e del bel canto italico, interpretata sfiorando la perfezione e con un’orchestrazione piena rispetto alla gran parte dei cantanti in gara.

GUARDA IL VIDEO

TESTO – CAPOLAVORO

Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Maledetto tempo che ti da

E poi ti porta via

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

