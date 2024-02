Al via il Carnevale alle Egadi, sfilate e feste per grandi e piccini￼

Prenderà il via domani il Carnevale alle Egadi organizzato dal Comune di Favignana. Sei giorni di appuntamenti per grandi e piccini per trascorrere la festività in allegria e spensieratezza. Il programma si aprirà giovedì 8 febbraio a Favignana con la sfilata in maschera degli studenti dell’Istituto comprensivo “Antonino Rallo”.

A Marettimo, nel pomeriggio, giochi in maschera e animazioni per bambini e in serata, a partire dalle ore 21.00, Sagra del Panino con la salsiccia. Venerdì 9 febbraio a partire dalle 14.30, nel giardino di Palazzo Florio a Favignana, “Gatta ci cova”, il Carnevale dei bambini organizzato dall’associazione SAIE. A Marettimo, nel pomeriggio Sagra della Chiacchiera e in serata Ballo in Maschera. Il Carnevale alle Egadi entrerà nel vivo sabato 10 febbraio con le sfilate, a Favignana e Marettimo, di maschere e carri allegorici. Domenica si replica. A Marettimo arrivano “u nannu e a nanna”. Le sfilate proseguiranno a Favignana anche il 12 e il 13. Gran finale, martedì, con la premiazione dei carri.