Marsala, l’amministrazione si costituisce parte civile contro il tentato omicidio di Davide Russo

Ha preso il via presso il Tribunale di Marsala il Processo a carico del ventenne Li Vigni accusato di tentato omicidio nei confronti del 32enne Davide Russo.

L’episodio, ripreso dalle telecamere di controllo della tabaccheria di contrada Cuore di Gesù sulla statale 115 Marsala-Mazara, dove avvenne l’ aggressione, divenne “virale” suscitando l’indignazione dell’intera popolazione. Proprio le immagini portarono all’individuazione dei responsabili, uno dei quali minorenni, e alla successiva loro incriminazione. L’Amministrazione comunale – alla luce di quanto si è verificato ha dato mandato all’ufficio legale di costituirsi in giudizio come parte civile, cosa questa che è stata attuata dagli avvocati del Comune. La prossima udienza del processo è prevista per il 12 marzo.