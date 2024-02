Festa itinerante nel Carnevale di Castellammare del Golfo

In occasione del Carnevale, Castellammare del Golfo sarà animata dall’esibizione itinerante delle scuole di danza della città. Domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 15.30, musica e balli dei gruppi in costume che partiranno da via Francesco Crispi per raggiungere il corso Garibaldi, in pieno centro storico cittadino.

Per il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore allo spettacolo Mariella Caleca si tratta di «un momento di allegria rivolto a bambini e adulti, possibile grazie ai cittadini che si spendono per animare Castellammare del Golfo creando momenti di gioia e condivisione come quelli previsti dalle nostre attive scuole di danza, augurando Buon Carnevale 2024».