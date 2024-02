Allo Scientifico di Marsala un incontro sulle nuove frontiere della chirurgia

Il complesso e affascinante mondo della chirurgia è stato al centro dell’incontro che si è tenuto, nei giorni scorsi, al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala. Gli studenti del PCTO del Biomedico-Sanitario hanno incontrato il professore Marco Marino, primario di Chirurgia Generale presso le sedi in Emilia Romagna e Liguria di GMV Care & Research, nonché direttore di CAVA Robotics.

Il dottore Marino, già premiato come Miglior Chirurgo Giovane in Europa nel 2021 e nella top 10 del Migliori Chirurghi d’Europa del 2023, relatore in convegni di medicina in tutto il mondo e autore di svariate pubblicazioni specifiche, dopo un breve excursus sulla storia della chirurgia, ha approfondito la tematica della chirurgia mini-invasiva, laparoscopica e robotica, parlando anche delle prospettive future.

I ragazzi hanno partecipato con vivo interesse e nel contempo si sono mostrati stupiti del livello di evoluzione in Italia della chirurgia robotica.

“Sono grata al professore Marino per la preziosa occasione offerta oggi agli aspiranti medici del Liceo – ha affermato la dirigente Florio -. E, come ex docente degli anni in cui lo studente Marino frequentava questa scuola, non posso nascondere l’orgoglio per tutti i nostri ex alunni che realizzano i loro sogni, diventando punti di riferimento per la società. Probabilmente tra i ragazzi oggi qui seduti in aula magna ce ne sono diversi che torneranno in veste di relatori, dopo aver realizzato i sogni che attualmente cominciano piano piano a delinearsi nella loro mente. È la misura dell’efficacia di sinergie studenti-scuola-famiglia ben riuscite, in cinque anni determinanti per la vita delle persone.”

“Mi auguro che la mia esperienza possa fungere da stimolo per molti giovani.” ha auspicato il prof. Marino, visibilmente emozionato per il ritorno nel suo Liceo.