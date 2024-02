“Sodà”, Mazara e Lisbona così vicine nel nuovo brano di Cico Messina. VIDEO

“La vita, amico, è l’arte dell’incontro” così recitava Vinicius De Moraes nell’album omonimo con Sergio Endrigo e Giuseppe Ungaretti. “Sodà” è il nuovo singolo di Cico Messina che è stato ispirato dall’incontro con Nicolas Farruggia, cantautore Italo-Argentino, residente a Lisbona che ha collaborato, tra gli altri, con Chico Buarque.

GUARDA IL VIDEO:

Riprese: Cico Messina e Nino Lombardo

Montaggio: Teresa Bucca

Hanno danzato: Sara Capanna Maju Patrizia Lo Sciuto Bruno De Santi Luisa Briguglio Timoteo Grignani Matteo Nocera Bo Bi Jerusa Barros Agustin Cornejo Olmo Marìn Erika Boschi Alberto Becucci Fabrizio Mocata Cioppino. Un ringraziamento speciale a Vituzzu.

“Tutto è nato, come spesso accade a noi siciliani, dalla voglia di far scoprire la propria terra in modo da poterla guardare attraverso altri occhi, in questo caso quelli di Nicolas. Forse questa mia ospitalità nasconde un malcelato opportunismo”, dice Cico Messina. Il brano nasce dal desiderio di avvicinare artisticamente due città profondamente care all’autore: Mazara e Lisbona. Due mondi che, seppur distanti, hanno molto in comune. Il testo in siciliano si intreccia alle sonorità della musica lusafricana (Morna, coladera, samba).

“Iu la chiamu soda la passiata i duminica, lu suli d’arrè a na nuvola o la morna infinita du mari… il sentimento malinconico sia nella musica siciliana che in quella lusaricana si accompagna sempre alla speranza di un cambiamento”, dice ancora Cico.

Si serve delle parole del filosofo siciliano Manlio Sgalmbro per affermare che “La volontà di sparire è l’essenza esoterica della Sicilia. Poiché ogni isolano non avrebbe voluto nascere, egli vive come chi non vorrebbe vivere. La storia gli passa accanto con i suoi odiosi rumori. Ma dietro il tumulto dell’apparenza si cela una quiete profonda“. “Sodà” è stato registrato tra Portogallo (Studio Camaleão di Lisbona) e Sicilia (da Greg Records).

Oltre a Nicola Farruggia alla registrazione hanno preso parte Olmo Marìn chitarrista Basco, dal 2015 a Lisbona, ha collaborato con l’Orquestra Latinidade, Nancy Vieira, Salvador Sobral, Sambacalao, Diogo Picão, Rosa Mimosa y sus Mariposas, Gondwana ou SanlaMuerteCumbiaClub; al brano prendono parte Salvo Casano alla batteria e Alessandro Manzo alle percussioni.