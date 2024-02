L’ultimo libro di Maria Grazia Sessa al Museo Lilibeo: una storia d’amore e di mare

La Sala Conferenze “Maria Luisa Famà” del Museo Lilibeo ospita oggi, alle ore 17, la presentazione del libro “Una stella sul mare”, ultimo lavoro editoriale di Maria Grazia Sessa. L’autrice assieme alla presenza della direttrice del Parco Archeologico Anna Occhipinti, del sindaco Massimo Grillo e della Presidente dell’Associazione “Amici del Parco”, si addentrerà nei racconti inebriati dal sale delle isole dello Stagnone e dell’azzurro Mare Nostrum con la musica dell’handpan di Pan Peter, assieme alla giornalista Teresa Di Fresco e dell’Ispettore Elio Piazza già direttore del Centro Risorgimentale Garibaldino.

Maria Grazia Sessa

“Una stella sul mare” è un viaggio intimo negli abissi dei sentimenti di una famiglia, quella dei marsalesi Florio e Patrizio Alagna, che nel romanzo diventano Cristoforo e Ferdinando, che si intrecciano con il simbolo di una tradizione che si tramanda di padre in figlio, di nonno in nipote: lo Schifazzo Mizar, imbarcazione ultracentenaria che ha solcato il Mediterraneo, protagonista indiscusso di avventure, di amori, di amicizie, ma anche di paure e solitudini. In “Una stella sul mare” non si parla solo del passato rivissuto con gli occhi dell’autrice-Elena, ma anche dei nostri luoghi, quelli per cui ancor adesso ci battiamo tanto, in primis la Riserva dello Stagnone così abbandonata e deturpata.

Ecco perchè ritroviamo altresì le nostre tradizioni, tatuaggi e cicatrici che segnano quello che siamo oggi ed oggi siamo popoli che hanno attraversato l’Africa e il Medio Oriente, battaglie storiche su Navi Puniche, fulgido sguardo commerciale degli inglesi, vini rossi che scaldano… Nasce così un lavoro letterario che è esigenza di “dare”, di “donare” al lettore una storia che va raccontata in tutta la sua scia emozionale dirompente. Il romanzo è una storia d’amore, tra un uomo e una donna, tra un padre e un figlio, tra una famiglia e il suo Mizar, tra il Mizar e il mare…