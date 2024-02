Autocisterna finisce fuori strada con 40mila litri di benzina a Calatafimi

Incidente autonomo di un’autocisterna carica di 40.000 litri di benzina a Calatafimi-Segesta, in contrada Sasi, nel viale Piersanti Mattarella. Alle ore 9 di stamani, i Vigili del fuoco del Comando di Trapani, intervenuti con 9 unità e tre automezzi, uno dei quali il carro NBCR, sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza l’intera area di servizio dell’impianto di distribuzione carburanti della società Esso.





I pompieri hanno bloccato le valvole di chiusura della autocisterna, disattivato gli impianti elettrici al fine di eliminare eventuali inneschi e interdetta la viabilità, deviata successivamente dai Vigili urbani. Le cause dell’incidente, fortunatamente senza danni alle persone, sono di natura accidentale, il mezzo è finito fuori strada. Dopo poco tempo dall’inizio delle operazioni di scarico della benzina nei serbatoi interrati dell’impianto, l’automezzo ha invitato a retrocedere staccando il tubo di carico è il liquido infiammabile si è riversato nel piazzale della stazione di servizio e nella via adiacente. Sono in atto le operazioni di travaso e la rimozione del mezzo, con la presenza dei Vigili del fuoco per garantire la necessaria attività di assistenza e prevenzione.