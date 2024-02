All’ITT di Marsala laboratorio di intelligenza artificiale, al Classico sui Miti. VIDEO

Si è tenuto il 1° febbraio presso i locali dell’ITT Mattarella di Marsala, un laboratorio d’intelligenza artificiale in azione dedicato agli alunni di terza media alle prese con l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. È l’ultimo di una serie di eventi che l’Istituto Superiore Giovanni XXIII – Cosentino ha pensato, da novembre ad ora, per raccontare ai più giovani le tre anime che compongono la scuola: il Liceo Classico, l’Istituto Tecnico Tecnologico e l’Istituto Professionale.

GUARDA IL VIDEO:

“I ragazzi si accostano così alle lezioni e alla attività, conoscono i locali e docenti. Ciò li aiuta a comprendere meglio le proprie inclinazioni e compiere una scelta consapevole. Si crea inoltre continuità, evitando una frattura nel passaggio fra un grado scolastico e il successivo. – spiega la dirigente Maria Luisa Asaro. Diverse le iniziative messe in atto. Al Liceo Classico, ad esempio, sono stati realizzati laboratori tematici per avvicinare i giovani allo studio del greco, per approfondire la conoscenza dei miti o sull’etimologia delle parole, attività laboratoriali in ambito biomedico o in lingua inglese. “Siamo fra i pochi sul territorio provinciale a far parte della Rete Nazionale dei Licei Biomedici e della Rete Nazionale Cambridge. – spiega la Dirigente – Abbiamo inoltre un indirizzo innovativo legato ai canali di comunicazione odierni e, da quest’anno, anche un potenziamento della matematica che porta ad un arricchimento del curriculum tradizione con ore aggiuntive”.

Al Classico sono infatti quattro le curvature tra cui scegliere, a partire da una formazione di base comune: Cambridge, Economico-Giuridico e della Comunicazione, Biomedico e Matematico. All’Istituto Tecnico Tecnologico sono stati svolti invece diversi laboratori incentrati sulla robotica, sulla programmazione di videogiochi e sull’intelligenza artificiale mentre al professionale sono state portate avanti, tra le altre, attività in campo odontotecnico. “La nostra scuola – continua Asaro – presenta un’offerta formativa ricca e variegata. Abbiamo la possibilità di far acquisire ai nostri ragazzi un titolo immediatamente spendibile nel mondo professionale o, come nel caso del Liceo Classico, i nostri studenti possono coltivare i propri talenti e proiettarsi verso il mondo accademico. L’amore per la conoscenza, la dedizione al lavoro e soprattutto l’attenzione gli alunni fanno da filo conduttore fra tre anime così diverse fra loro“, spiega la dott.ssa Asaro. In tutti gli istituti non mancano i laboratori che, grazie anche ai recenti fondi del PNRR sono stati rinnovati e implementati: laboratori linguistici, tecnologici, informatici, con particolare attenzione alla robotica e all’intelligenza artificiale, ma anche laboratori professionalizzanti come quelli di odontotecnico e di ottico.