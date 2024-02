Castellammare, il movimento Oltre contro Rizzo: “Non ha condiviso il suo passaggio politico”

In merito alle recenti evoluzioni dell’ultimo Consiglio comunale di Castellammare del Golfo, che ha visto dapprima l’uscita dell’ex candidato sindaco Nicolò Rizzo e dopo del consigliere Parisi dal gruppo consiliare denominato “Oltre Rizzo Sindaco”, il direttivo mette in chiaro alcune cose.

“Sin da subito, dopo le elezioni amministrative che hanno visto raggiungere un consenso tra i nostri concittadini di 2.480 voti, si è cercato di organizzare l’opposizione in seno al Consiglio comunale nel rispetto dei tanti concittadini che hanno creduto nel progetto; la responsabilità delle candidature è sempre stata in ultima istanza in capo al candidato sindaco e quindi parlare di corpi estranei, ovvero candidati consiglieri nella propria lista, ci sembra alquanto fuori luogo, inappropriato ed offensivo nei confronti di quanti hanno sposato il progetto nella figura leader del candidato sindaco Nicolò Rizzo. È stata nostra la proposta che lo stesso Rizzo rappresentasse l’intero gruppo consiliare nella figura del capogruppo in Aula, ma lo stesso non accettò la carica proponendo l’affidamento del compito ad altro consigliere e così fece anche per le altre cariche istituzionali“.

Dal Movimento fanno sapere che un altro rammarico è stata la notizia che il leader naturale del gruppo in primis abbia comunicato l’adesione ad un partito politico senza nessuna condivisione con i suoi sostenitori e, come se non bastasse, “… oggi annuncia il suo totale abbandono del gruppo consiliare che porta il suo stesso nome giustificando la sua decisione con accuse al gruppo dirigente che si è speso sia nelle passate elezioni che nelle attuali per la sua candidatura. Nell’immaginario comune e per senso di rispetto dei così tanti concittadini che con i loro consensi hanno condiviso e creduto fermamente nel progetto, è giusto pensare che un capitano sia sempre l’ultimo ad abbandonare la nave, pertanto apprendiamo con amarezza la scelta non condivisa del nostro candidato sindaco Nicolò Rizzo”. Oggi il gruppo consiliare si chiamerà semplicemente “OLTRE”.