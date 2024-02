Marsala: “Da giorni non ritirano l’organico”. Che succede in via Amendola?

Da giorni alcuni residenti di via Amendola non riescono a capire come mai non viene ritirato il rifiuto organico. A partire dai numeri civici 60 e 62.

“Da sabato scorso e fino a martedì, giornate di ritiro dell’umido – ci dicono alcuni abitanti marsalesi della Zona Centro – nessun operatore di Formula Ambiente è venuto a ritirare i sacchi contenuti nei bidoni che quindi sono rimasti nelle rastrelliere condominiali. Per fortuna che non è estate e non ci sono alte temperature, ma far restare l’organico nei mastelli potrebbe attirare comunque insetti e altri animali che li saccheggiano sparpagliando in giro per strada i rifiuti”.