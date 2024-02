Droga Calabria-Sicilia, arrivano 10 condanne per i trafficanti

Sono 10 le condanne al processo d’appello bis dell’operazione Scipione, l’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sul traffico di droga tra Calabria e Sicilia che nel marzo del 2020 portò a 19 arresti. Per 5 imputati ci sono stati degli sconti: Santo Chiara è stato condannato a 8 anni, Stellario Brigandì a 11 anni e 8 mesi, Salvatore Favasuli a 8 anni e 8 mesi, Giovanni Morabito a 8 anni, e Stefano Marchese a un anno e due mesi.

I giudici hanno invece confermato il verdetto di primo grado per Giuseppe Selvaggio, Costantino Favasuli, Fortunato Calabrò, Angelo Albarino e Giovanni Bonanno. Il procedimento si era già chiuso in appello ma la Cassazione aveva rinviato per ridefinire le condanne di alcuni imputati. Resta confermato l’impianto accusatorio sul patto criminale nell’asse tra Calabria e Sicilia, con scambio di cocaina e marijuana che vedeva coinvolta direttamente la cosca di ‘ndrangheta “Morabito-Bruzzaniti-Palamari” con base nel paese di Africo Nuovo. I luoghi prescelti per gli incontri a Messina erano un chiosco vicino la rada San Francesco e una paninoteca in via Cesare Battisti gestita da Angelo Albarino, tra le figure di spicco dell’organizzazione insieme a Giuseppe Selvaggio, poi divenuto collaboratore di giustizia.