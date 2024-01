Atto intimidatorio a Michele Rallo, il PD trapanese: “Nostra solidarietà”

“Esprimiamo la nostra solidarietà a Michele Rallo, membro della segreteria provinciale del Partito Democratico di Trapani e dell’assemblea regionale del PD Sicilia per il vile atto intimidatorio”. Così affermano Domenico Venuti e Valentina Villabuona, rispettivamente segretario del PD e Presidente dell’Assembela provinciale trapanese, dopo aver appreso della notizia di un grave atto nei confronti dell’attivista Michele Rallo che spesso si batte a favore dell’ambiente.

I due però non rivelano molto della vicenda: “Non entriamo nel merito, per non ostacolare il corso delle indagini, tuttavia, è doveroso da parte nostra far sentire a Michele e alla sua famiglia la vicinanza di tutte e tutti i democratici, perché ciò che è avvenuto colpisce profondamente tutta la nostra comunità. Continueremo a lavorare insieme a Michele, portando avanti la buona politica di cui si è fatto promotore in questi anni, consapevoli che non saranno questi gesti a fermare l’azione del Pd“, dicono infine i due democratici.