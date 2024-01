Ispezione della deputata Iacono al CPR di Milo: “E’ un centro di detenzione, situazione indecente”

La parlamentare del Partito Democratico Giovanna Iacono ha effettuato un’ispezione al CPR trapanese di Milo, oggetto nei giorni scorsi di una rivolta da parte dei migranti che ha dato origine anche a diversi interventi politici, con posizioni sensibilmente diverse tra maggioranza e opposizioni.

La deputata era accompagnata da Valentina Villabuona, presidente dell’assemblea provinciale del PD di Trapani e responsabile del Dipartimento regionale Immigrazione del partito.

“Ho riscontrato una situazione che non esiterei a definire indecente – spiega Iacono in una nota al termine della visita -. Si tratta di un vero e proprio centro di detenzione in cui attualmente vivono 56 persone in spazi sottodimensionati rispetto alle effettive necessità. Ho raccolto diverse testimonianze e informazioni sugli ospiti, che spesso vivono situazioni di fragilità e che necessiterebbero un’attenzione immediata e specifica. La verità è che queste persone vengono recuperate dal mare e rinchiuse dentro i CPR senza aver commesso alcun reato, e che prima del cosiddetto ‘Decreto Cutro’ sarebbero state, invece, inserite nel circuito dell’accoglienza. La sintesi di come il Governo Meloni intende gestire il fenomeno migratorio: nasconderlo più in profondità possibile agli occhi dei cittadini e dimenticarsi dei diritti di chi qui arriva alla ricerca di un futuro”.

Iacono ha annunciato che sarà presentata un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Piantedosi perché “ci spieghi cosa realmente è accaduto nei giorni scorsi” ma soprattutto cosa avverrà adesso che la struttura sarà chiusa per ristrutturazione e i migranti saranno trasferiti. Serve chiarezza – conclude Iacono – per comprendere dove verranno portate queste persone e quale sarà il loro futuro”.