Liceo Made in Italy a Marsala ed Erice. Turano: “Segnale di una scuola innovativa”

“Avere due licei del Made in Italy in provincia di Trapani è il segnale di una scuola profondamente innovativa che intende investire nei territori”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano che ieri al Liceo Pascasino di Marsala ha inaugurato, insieme al direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, il nuovo percorso di studi e un’aula immersiva con 27 schermi a led.

“Il liceo statale Pascasino di Marsala e l’Istituto Florio di Erice – dice Turano – attiveranno il nuovo percorso di studi ‘Made in Italy’ voluto dal ministro Valditara che consentirà ai nostri ragazzi di proiettarsi nel futuro con una solida formazione di base soprattutto nei campi economico, giuridico e tecnologico e di avvicinare la scuola alle necessità dei settori produttivi”

“Ringrazio i dirigenti scolastici del Florio e del Pascasino, Pina Mandina e Anna Maria Angileri, – sottolinea l’assessore – per l’impegno e l’intraprendenza che stanno dimostrando. Sono particolarmente orgoglioso anche della scelta del liceo Pascasino di qualificarsi sempre più come polo per la transizione digitale”, conclude l’esponente del governo Schifani.