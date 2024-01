L’Avis di Marsala ‘pilastro’ delle donazioni di sangue: 2.545 nel 2023. VIDEO

Sono state 2.545 le donazioni di sangue e plasma ottenute nel 2023 dall’Avis di Marsala in 80 giornate di raccolta: 24 le donazioni di sangue in più rispetto all’anno. Numeri in crescita che hanno permesso alla sezione di attestarsi come quella che in provincia è riuscita a raccogliere maggiori quantitativi.

Un risultato che fan ben sperare per il futuro e che è frutto di un costante e scrupoloso impegno dei volontari che vi operano e di quanti hanno scelto di dare il proprio contributo per aiutare chi ha più bisogno e salvare così delle vite umane. Proprio in virtù di questa preziosa attività, che si protrae ormai dal 1977, all’AVIS di Marsala è stato recentemente riconosciuto “Il Premio 91025 – Il Premio della Città di Marsala”.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA AL PRESIDENTE LUCIANO ROSAS:

“L’AVIS – si legge nella motivazione – è, da decenni, un pilastro fondamentale nella promozione della cultura della donazione del sangue, rappresentando un esempio tangibile di solidarietà e impegno civico…. La loro dedizione è un faro di luce che illumina il cammino della benevolenza, ispirando cittadini di tutte le età a seguire il nobile percorso del dono disinteressato”.

Due le giornate adibite ogni settimana alla raccolta delle donazioni (il giovedì e la domenica) presso la sede di Via Giacinto Bruzzesi. Chiunque volesse, potrà lì candidarsi per entrare, se sono rispettati i parametri di legge, nella grande famiglia dei donatori.

Sotto la direzione medica del dott. Nunzio Ragona, il personale medico ed infermieristico offre volontariamente la propria opera affinché sia verificata l’idoneità dei donatori, il sangue venga racconto e fatto pervenire, secondo precise procedure, al centro trasfusionale dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Molte anche le attività di sensibilizzazione organizzate periodicamente. In programma, per il prossimo futuro, anche delle iniziative rivolte ai giovani e degli incontri nelle scuole per raccontare quanto la donazione faccia bene a chi la riceve ma anche a chi la fa.

La sezione AVIS di Marsala è attualmente guidata da un direttivo di 17 componenti, eletti dall’assemblea lo scorso novembre. Il Direttivo ha poi affidato la Presidenza a Luciano Rosas, donatore di lungo corso con tante storie da raccontare su chi, grazie ad una sacca di sangue, oggi continua a vivere.

A breve l’associazione lascerà l’attuale sede per trasferirsi in locali di proprietà del Comune concessi in comodato d’uso gratuito.