Marsala: palo pericolante in contrada Giunchi, Enel lo mette subito in sicurezza

Ricevuta la segnalazione di alcuni cittadini per la presenza a Marsala, in Contrada Giunchi, di un palo in calcestruzzo da cui si sono staccate alcune parti, i tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tenzione, sono subito intervenuti e, dopo aver individuato il palo in questione, hanno subito provveduto a metterlo in sicurezza dopo la nostra segnalazione e grazie all’attenzione dei residenti.

Il palo dell’illuminazione pubblica prima dell’intervento Enel

Un successivo sopralluogo ha consentito di stabilire l’opportunità di sostituire tale palo, su cui sono ancorati i cavi a servizio della rete elettrica che garantisce la regolare erogazione dell’energia elettrica in Contrada Giunchi.

Nei prossimi giorni verrà effettuato un ulteriore sopralluogo con l’impresa appaltatrice per stabilire le modalità con cui effettuare i lavori per la rimozione del palo ammalorato, la preparazione di un nuovo basamento e la collocazione del nuovo sostegno.

A meno di imprevisti, i lavori per la sostituzione del palo verranno completati entro 15 giorni.