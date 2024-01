Carnevale Petrosino 2024: pubblicato l’avviso su Via del Gusto e dei Sapori e Luna Park

“Carnevale Petrosino 2024”: pubblicato l’avviso riguardante la Via del Gusto e dei Sapori e il Luna Park.

Il bando pubblico, come si legge sulla pagina istituzionale del comune, al quale è possibile partecipare fino al prossimo venerdì 2 febbraio, prevede:

Una via del gusto e dei sapori, in viale Giacomo Licari, per un totale di n.28 posteggi delle dimensioni di ml 4 x 4. Gli assegnatari dovranno provvedere, a loro cura e spese, alla collocazione di uno stand (di colore bianco e\o chiaro), al punto luce, all’approvvigionamento idrico e a quant’altro sia loro utile per esercitare la loro attività nonché della preventiva SCIA alimentare da trasmettere al SUAP di questo Ente.;

Un luna park, alle spalle del Palazzo municipale, con il posizionamento di giostre. Gli assegnatari dovranno, a loro cura e spese, provvedere alla collocazione, allestimento e quant’altro necessita per il corretto funzionamento delle attrazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa che disciplina gli spettacoli viaggianti.