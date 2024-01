Ancora allerta gialla in Sicilia: pioggia e vento pure venerdì

Si profila un’altra giornata di maltempo in Sicilia. Il bollettino quotidiano della Protezione Civile Regionale conferma l’allerta meteo gialla anche per la giornata di venerdì 12 gennaio in tutte le nove province siciliane.

Si prevedono, ancora, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati. I venti saranno localmente forti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca sui settori ionici e sulla Sicilia occidentale. Molto mossi i mari, mentre le temperature si manterranno stabili, in linea con le medie stagionali. Il bel tempo dovrebbe tornare la prossima settimana, con un sensibile rialzo termico