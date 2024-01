Dal Comune di Marsala contributi ad associazioni e Parrocchie. Chi sono

Con una determina della Giunta Municipale guidata dal sindaco Massimo Grillo, il Comune di Marsala ha concesso contributi ad enti, associazioni e Parrocchie presenti in città per l’anno 2023.

Si tratta del prelievo dal “Fondo di Riserva” sia in termini di competenza che di cassa, della somma di 66.809 euro. La somma di 10.000 euro è relativa al contributo concesso all’Associazione Otium con sede in via XI Maggio, che risulta già disponibile sul Bilancio di Previsione 2023-2025, esercizio 2023 al cap. 351003.

Al Santuario Maria SS. Addolorata per manifestazioni religiose in Quaresima, per Settimana Santa, Venerdì Santo e Santa Pasqua, concesso un contributo di 9.500 euro; alla Parrocchia Sant’Anna e alla relativa Confraternita un contributo per la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo pari a 7.700 euro; per Santuario Maria SS. della Cava relativamente alla festa della Santa Patrona il contributo previsto è di 7.500 euro; alla Chiesa “Santa Maria dell’Itria” dei Padri Agostiniani Scalzi 3mila euro per la realizzazione della processione del 22 maggio in onore a Santa Rita; alla Chiesa Parrocchiale San Matteo 5mila euro per i festeggiamenti del patrono; 5mila euro al Comitato Pro Festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata di Strasatti per la manifestazione AgriCulture; 1.209 euro, 7mila euro e 2mila euro rispettivamente alla Parrocchia Maria SS. Immacolata di contrada Birgi Vecchi, all’Opera Santuario N.S. di Fatima di Birgi Nivarolo e alla Rettoria Santi Apostoli Pietro e Paolo di via XI Maggio per spese di funzionamento sostenute nell’anno 2023; ai Salesiani Opera Divina Provvidenza un contributo di 3.400 euro per il Grest 2023.

Per quanto riguarda le associazioni: alla “S. Francesco di Paola Gravano” in C.da Paolini che realizza il presepe vivente viene riconosciuto un contributo pari a 5mila euro, stessa cifra all’Associazione culturale 38° Parallelo per lo spettacolo teatrale “Gilgamesh” del 25 maggio; ala Guardia Agroforestale Italiana ODV 2.500 euro per servizi ambientali svolti nell’anno 2023; 1.500 euro per l’Associazione Culturale Amici del Presepio – Stella di Betlemme di

Strasatti per la manifestazione “Il Presepe più bello – Città di Marsala”.

Tra le società sportive, contributo di 1.500 euro alla Polisportiva Marsala DOC per la Gara podistica nazionale “Maratonina del Vino”.

In altro capitolo contributo all’associazione Otium di 10mila euro per le attività dello scorso anno.