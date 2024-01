Piano dimensionamento scolastico, Turano: “Non è vero che chiudono le scuole” VIDEO

“Ventitré è il numero di anni di ritardo che si sono accumulati per fare una riforma prevista dal legislatore e regionale nell’interesse esclusivo delle mamme e dei bambini” così l’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana Mimmo Turano in un video pubblicato sui social dove spiega in pochi minuti il decreto sul dimensionamento scolastico pubblicato ieri.

“Dal prossimo anno – spiega ancora Turano nel video – non ci saranno più scuole medie e scuole elementari ma istituti comprensivi cioè scuole che garantiranno continuità didattica e impegneranno i presidi in una sana competizione per garantire alle famiglie e ai ragazzi i servizi migliori”.

“Non è vero che chiudono le scuole – rassicura ancora nel video l’assessore Turano – nessun bambino cambierà scuola, gli edifici rimarranno lì, gli alunni pure e ci saranno maggiori servizi. Sono contento di aver raggiunto questo obiettivo”, conclude l’assessore del governo Schifani.