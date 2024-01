“La pista ciclabile è pericolosa”: Progettiamo Marsala e Alberto Di Girolamo lanciano l’allarme

Pochi consensi e tante critiche. I lavori per la pista ciclabile nella zona del lungomare urbano di Marsala stanno attirando non poche contestazioni, soprattutto nelle ultime settimane.

In un recente post pubblicato sui social, il movimento Progettiamo Marsala si sofferma, in particolare, sull’andamento del percorso nella zona portuale, in corrispondenza con l’incrocio di via dello Sbarco. “Appare evidente la pericolosità di tale attraversamento – si legge nella nota di Progettiamo Marsala -. Dubitiamo che tale pista, così come realizzata, possa essere collaudata e soprattutto temiamo per l’incolumità di chi si avventurerà ad utilizzarla”.

Ancora una volta molto critico verso l’amministrazione in carica l’ex primo cittadino Alberto Di Girolamo: “La pista ciclabile del centro, con le varianti fatte dal sindaco Grillo, è un obbrobrio. Nelle città italiane ed europee, mai visto una cosa del genere. Oltretutto così fatta è diventata pericolosa e poco fruibile. Il progetto originale garantiva sicurezza e il doppio senso di marcia”.