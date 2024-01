Grillo scommette sul 2024: “Abbiamo posto le basi per ricostruire Marsala, magari ci verrà riconosciuto in futuro”

Investimenti per 50 milioni di euro e l’ambizione di rendere Marsala una città più attraente per i turisti e più funzionale per i residenti. Questi i propositi che hanno scandito la conferenza stampa di inizio anno del sindaco Massimo Grillo, affiancato dagli assessori Ignazio Bilardello, Ivan Gerardi e Salvatore Agate. In attesa della rimodulazione della compagine assessoriale che dovrebbe ricompattare il centrodestra e ripristinare il plenum di Giunta, il sindaco lilibetano ha iniziato l’anno convocando un incontro con i giornalisti locali con l’obiettivo di illustrare i principali fronti su cui si concentrerà l’azione amministrativa nel 2024.

Per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione, il sindaco punta molto sul decentramento di alcuni servizi, che dovrebbero avvalersi (specie per il verde pubblico) di nuove forme di collaborazione con le aziende private. Si procederà con il completamento dell’iter di messa in sicurezza dei contenitori culturali e degli impianti sportivi, che dovrebbero essere tutti affidati nel giro di pochi mesi. Con il recente finanziamento ministeriale, dopo quattro anni i marsalesi potrebbero tornare a usufruire della piscina comunale, per la quale però potrebbe rendersi necessario anche un ulteriore mutuo a tasso zero da contrarre con il credito sportivo, a meno che – come auspicato dal sindaco – non arrivino altre risorse dalla Regione, alla luce della rinnovata sintonia con i parlamentari del territorio (in particolare con Stefano Pellegrino e Forza Italia, che a breve dovrebbe entrare in Giunta). Sempre sul fronte dell’impiantistica sportiva il sindaco è tornato a difendere il progetto di Scacciaiazzo finanziato con il PNRR (per 1,7 milioni di euro) che ripristinerà l’antico ippodromo affiancandogli un ulteriore impianto per discipline indoor. Slitta, invece, a maggio l’inaugurazione del Museo del Vino di Palazzo Fici, originariamente programmata per la fine del 2023. Per quanto riguarda i servizi pubblici, sia Grillo che l’assessore Agate hanno ribadito l’orientamento dell’amministrazione a istituire una società municipalizzata che si occuperà della gestione del trasporto (in cui potrebbero confluire anche gli scuolabus), migliorando i servizi e ottimizzando i costi.

Tra gli aspetti su cui l’amministrazione scommette maggiormente c’è il restyling della fascia costiera. Avviati i lavori per il primo stralcio del Waterfront, il 2024 dovrebbe portare novità anche sul secondo stralcio, per il quale sono state avviate le procedure di gara. Ancora molto lungo l’iter per la messa in sicurezza del Porto, per il quale siamo ancora in fase di progettazione, mentre verranno sicuramente avviati i lavori di rigenerazione urbana della zona di Salinella. Altri interventi sono previsti intorno al Monumento ai Mille (che dovrebbe anche essere sottoposto a collaudo), a piazza Mameli e in piazza del Popolo, che sarà liberata dal terminal bus, a sua volta spostato nella zona della stazione ferroviaria.

“Dopo l’ottimo lavoro del notaio Lombardo stiamo ponendo le basi per la ricostruzione della città”, ha affermato Grillo, riservandosi poi una risposta alle critiche ricevute negli ultimi mesi: “Magari il valore del lavoro che stiamo facendo sarà apprezzato tra qualche anno, come spesso succede. C’è chi viene ricordato per le rotatorie…”.

Terminato l’intervento del sindaco, si sono soffermati su alcuni aspetti riguardanti le rispettive deleghe gli altri componenti della Giunta presenti.

Salvatore Agate ha illustrato gli interventi effettuati per il rinnovo del parco mezzi del servizio scuolabus, fornendo ulteriori dettagli sul processo che dovrebbe portare all’istituzione della Municipalizzata per il trasporto pubblico. Ignazio Bilardello ha presentato il calendario degli eventi culturali e sportivi in programma, anticipando che verranno portati anche all’attenzione dei fruitori della Bit di Milano, dove Marsala sarà presente con un proprio stand. Infine, l’assessore Ivan Gerardi ha fatto riferimento ai nuovi pozzi realizzati per migliorare l’erogazione idrica in alcune aree della città, ai nuovi impianti semaforici che stanno per essere installati sul territorio lilibetano e alla sostituzione di altri 4 mila corpi illuminanti nell’ambito del completamento dell’intervento di efficientamento energetico avviato dal Comune di Marsala negli anni scorsi.

Al di là della programmazione per il futuro illustrata dal sindaco e dai suoi assessori, restano poi alcuni dossier complessi, che sono stati oggetto delle domande dei giornalisti.

Ancora incerti i tempi per il completamento del padiglione per le malattie infettive all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, che continua ad assicurare un servizio al di sotto delle sue possibilità per i cittadini del comprensorio, così come nulla si sa della relazione della Soprintendenza sui lavori effettuati al Teatro “Sollima”, che hanno determinato l’alterazione cromatica delle parti in legno. Sul fronte del nuovo contratto per la gestione della raccolta differenziata, il sindaco ha affermato : “E’ nostro intendimento modificare alcuni aspetti dell’attuale contratto attraverso SRR, abbiamo avviato interlocuzioni, l’assessore Giacomo Tumbarello sta seguendo questa situazione. L’esperienza di questi anni induce a rivedere qualcosa rispetto al contratto attualmente in vigore”.