Giovani Democratici, Davide Gallina è il nuovo segretario provinciale

Davide Gallina è il segretario trapanese dei Giovani Democratici. E’ stato eletto all’unanimità nel corso del congresso provinciale dei GD che ha portato alla composizione della nuova segreteria che risulta così composta: Alice Oddo (vicesegretaria, con delega a comunicazione, stampa e social); Alessandro Messina (delega all’organizzazione); Riccardo Patti (scuola e diritti); Antonino Occhipinti (radicamento e tesseramento); Salvatore Ruggirello (enti locali).

Numerosi gli invitati, i partecipanti e gli interventi: dirigenti e rappresentanti eletti del partito trapanese, siciliano e nazionale così come della giovanile, la segretaria generale della CGIL di Trapani, l’ANPI, i giovani delle altre forze politiche di opposizione al governo nazionale (M5S, Rifondazione Comunista, Italia Viva, Azione).

“Inizio il mio mandato – ha dichiarato il segretario Davide Gallina – con la consapevolezza che se la politica non serve a cambiare ciò che dentro di noi non sentiamo giusto, allora è vero che la politica non serve a niente. Per questo abbiamo deciso di partire dai temi, dalle nostre idee: psicologo scolastico, diritti, ambiente. Per essere spinta propulsiva nei confronti di una provincia che a livello demografico, economico e culturale rischia la stagnazione ed è tra le ultime in praticamente tutti gli indici relativi alla qualità della vita. Lo facciamo parlando di salute sul solco dell’operazione Aspide e di antimafia proprio nel territorio in cui Matteo Messina Denaro si è nascosto per trent’anni, facilitato da personalità che da noi in passato hanno fatto il bello e il cattivo tempo per una vita. Abbiamo invitato l’ANPI e ricordato il coraggio dei partigiani esattamente tre giorni dopo le scritte vigliacche e vandaliche a Marsala. Non sarò solo: in questo percorso mi affiancheranno in segreteria amici e persone in gamba come Alice Oddo, Antonino Occhipinti, Alessandro Messina, Salvo Ruggirello e Riccardo Patti, senza i quali nulla di tutto questo avrebbe avuto senso. Voglio ringraziare anche un partito che, va detto, sul sostegno al percorso e all’indipendenza della giovanile è stato unito senza vacillare. Avanti. E avanti insieme. Noi, finalmente, ci siamo”.

“Auguriamo buon lavoro a Davide Gallina, eletto segretario provinciale dei Giovani Democratici, ad Alice Oddo vice segretaria e ai componenti della nuova segretaria provinciale – affermano in una nota congiunta Domenico Venuti e Valentina Villabuona – . Esprimiamo soddisfazione per il percorso congressuale serio e maturo che i Gd hanno proposto in provincia di Trapani e che è sostenuto e supportato da tutto il Partito. L’elezione di Davide Gallina che arriva a conclusione dei congressi territoriali, rappresenta un momento di crescita per tutto il PD. Davide Gallina entrerà a far parte della Segreteria provinciale, così come i segretari di circolo dei Gd saranno presenti in tutti gli organismi collegiali essendo equiparati ai segretari del Pd, a conferma di come le ragazze e i ragazzi del movimento giovanile rappresentano per noi il presente e non soltanto il futuro del Partito Democratico. L’augurio che rivolgiamo a tutte e tutti i Giovani Democratici è di continuare questo percorso senza mai perdere l’entusiasmo che hanno trasmesso in queste settimane a tutto il partito”.