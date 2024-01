A Marsala un evento per ricordare Piersanti Mattarella e il suo impegno contro corruzione e mafia

Sabato 6 gennaio, festa dell’Epifania del Signore, si terrà a Marsala, presso il Centro socio-educativo “I giusti di Sicilia” (Piazza della Vittoria,4), l’incontro “Ricordando Piersanti Mattarella: per attualizzare il suo impegno contro la corruzione e la mafia”. L’evento, con inizio alle ore 16.30, vuole fare grata memoria dell’ex Presidente della Regione Sicilia, che si distinse per capacità, specchiata onestà e per energica difesa delle istituzioni democratiche, barbaramente ucciso a colpi di pistola il 6 gennaio del 1980, mentre con la sua automobile si stava recando a messa insieme alla famiglia. L’iniziativa socio-culturale, promossa dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo e dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Mazara del Vallo, desidera inoltre invitare i cittadini delle nostre comunità a coltivare i valori della Costituzione italiana ed a operare sinergicamente, in ogni ambito della convivenza umana, per affrancare la Sicilia dai mali secolare che la deturpano.