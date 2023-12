I Guardiani del Territorio: “La Regione non ha stanziato ristori per il comparto agricolo”

Non si placano le polemiche in seno alla protesta organizzata dall’Associazione I Guardiani del Territorio e dei viticoltori.

I danni stimati per peronospora e siccità che hanno colpito tutto il comparto agricolo, sono stimati dalla Regione Sicilia in 350 mln di euro.

“Tuttavia – come afferma una nota – la stessa Regione non destina un solo euro al comparto agricolo nonostante il sostegno dei sindaci del trapanese, e di molte forze politiche in campo tra cui l’eurodeputato Dino Giarrusso e il collaboratore europarlamentare Salvatore Tarantolo, a fianco e a sostegno dell’Associazione sin dal primo momento con numerosi interventi e con il loro personale impegno assuntosi”.

L’euro deputato Dino Gianrusso in una nota stampa afferma che…”Il Governo Regionale ed i suoi rappresentanti del collegio Trapanese si sono dimenticati della grave ed irreversibile crisi del comparto agricolo ma non hanno dimenticato di brindare. Noi andiamo avanti sia con la nostra presenza tramite il nostro collaboratore europarlamentare Salvatore Tarantolo, sia con l impegno politico in Commissione Europea lavorando alacremente per garantire la ripresa di tutto il comparto agricolo Trapanese e Siciliano sulla scia della protesta pacifica dell’ Associazione i Guardiani del Territorio, di tutti i comitati del comparto e dei rappresentanti politici locali che hanno appoggiato la protesta. Verrà presentata e discussa l interrogazione a mia firma-conclude Giarrusso- nata dal coinvolgimento di tutto il comparto agricolo Trapanese”.