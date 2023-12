Boom di visitatori per l’apertura del Presepe Vivente di Calatafimi-Segesta

Boom di visitatori per il primo giorno del Presepe Vivente di Calatafimi Segesta in contemporanea con il villaggio degli Elfi, la casa di Babbo Natale, il villaggio delle Fate e mercatini di Natale.





Calatafimi Segesta si conferma meta gettonatissima del Santo Stefano trapanese ma che attira visitatori anche da oltre provincia grazie ad un mix di iniziative con animazione per i bambini, zampognaro itinerante, presepi in mostra lungo tutto il centro storico e il Trenino dei Sogni.

Si replica venerdì 29 con il presepe vivente e con la serata impreziosita dal fantastico concerto, dalle ore 20.30, degli Ottoni Animati in piazza Plebiscito in pieno centro storico. Attrazioni ancora per il 30 Dicembre con Elfi e Babbo Natale; il 31 sera si festeggia in corso Garibaldi il nuovo anno con il gruppo Yasmin Brothers; il 6/7 Gennaio di nuovo tutte le attrazioni in contemporanea per un finale scintillante di luci e armonie del Natale 2023 a Calatafimi Segesta.