Al V Circolo di Strasatti si presenta un progetto Biblioteche

Il 21 dicembre alle ore 17.30, presso i locali del V Circolo didattico “On. Francesco De Vita” di Strasatti, diretto dalla dirigente Vita D’Amico, si terrà la presentazione del progetto “Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici”.

La scuola, nel mese di novembre aveva lanciato l’iniziativa rivolta a genitori, cittadini, associazioni ed istituzioni al fine di arricchire la biblioteca scolastica con l’obiettivo di aprirla al quartiere ed alla città. In questi mesi sono stati tanti coloro i quali hanno aderito all’iniziativa e grazie alle donazioni oggi la biblioteca può contare su una buona dotazione di libri. Il 21 dicembre rivolge un invito alla cittadinanza ed un ulteriore appello a sostegno dell’iniziativa.

In questa occasione, chi vorrà potrà portare uno o più libri da donare alla biblioteca che si arricchisce anche di nuovi allestimenti. Grazie alla generosa collaborazione con le famiglie del territorio, saranno realizzati dei nuovi arredi per una migliore funzionalità della struttura. Per celebrare questo importante momento avrà luogo la presentazione del romanzo “D’Amore e di rabbia” alla presenza dell’autrice Giusy Sciacca. Presso ogni plesso la biblioteca ha spazi dedicati e funzionali, luoghi ricchi di stimoli.