Al Parco Lilibeo il poeta Nino De Vita e la musica di Carpe Diem

“Conversazioni al Parco” è il titolo di un ciclo di eventi in programma dal 7 al 14 dicembre al Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, organizzato da 38 Parallelo – tra libri e cantine con il patrocinio e contributo dell’Assessorato Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana, nell’ambito dell’accordo di valorizzazione con il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala.

Giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 17:00 ultimo appuntamento con le “Conversazioni al Parco”, questa volta dedicato ai più piccoli. Il poeta e scrittore Nino De Vita presenterà “Letture in musica per più piccoli”. L’autore guiderà i bambini in un viaggio di poesia e musica leggendo alcuni brani tratti da due dei suoi racconti, scritti nel 2011: “La Casa sull’altura” e nel 2018 “C’erano tutti nella grande aia” (Orecchio Acerbo Editore) accompagnato da musica e canti a cura dell’Associazione Carpe Diem.