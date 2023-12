Torna “La Bibbia nel Parco”, presepe vivente a Valderice

L’Associazione Pro Misericordia di Valderice presenta la conferenza di presentazione de “La Bibbia nel Parco”, in programma il 14 dicembre alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di Valderice, in Via Vespri 55.

Questo evento sarà un’opportunità straordinaria per esplorare gli aspetti culturali e artistici che caratterizzano la XXVI edizione de “La Bibbia nel Parco”, unico presepe vivente in Italia dedicato alla narrazione della Bibbia.

La conferenza, arricchita dalla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della Chiesa insieme agli organizzatori dell’evento, si concentrerà sul tema della Salvezza, offrendo uno sguardo approfondito alla storia, alla cultura e alla spiritualità che permeano questo tradizionale appuntamento.

Prima della conferenza, il Coro San Giovanni Paolo II allieterà il pubblico con un’esibizione straordinaria dal titolo “Pacem in Terris”, un concerto che anticiperà il messaggio di pace e serenità veicolato dall’intero evento.

“La Bibbia nel Parco” si svolgerà quest’anno il 26, 29, 30 dicembre 2023 e il 5 e 6 gennaio 2024 nel suggestivo Parco Urbano di Misericordia. L’ingresso è gratuito. Il percorso è visitabile a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00.

L’evento è organizzato dall’Associazione Pro Misericordia, con il patrocinio del Comune di Valderice e dell’Assemblea Regionale Siciliana, e con la collaborazione delle parrocchie Maria SS. della Misericordia e Cristo Re di Valderice.