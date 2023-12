Castellammare piange il professore Vincenzo Vitale, una vita per la cultura

«Con la scomparsa del professore Vincenzo Vitale, Castellammare del Golfo perde un importante riferimento culturale. La sua grande capacità di rapportarsi con i giovani, ai quali ha insegnato per anni lettere classiche, ne hanno fatto un punto di riferimento per l’educazione non solo scolastica, ma anche e soprattutto di vita. La sua vivacità intellettuale ha dato alla nostra comunità importanti attività culturali tra le quali quelle poetiche legate al centro culturale Peppino Caleca, del quale fu presidente. Indimenticabile la sua affabilità. Ricordiamo il professore che ci ha lasciati, piangiamo l’amico Enzo. Ci stringiamo ai familiari e porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia del professore Vincenzo Vitale».

Il sindaco Giuseppe Fausto, a nome personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Castellammare del Golfo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professore Vincenzo Vitale, morto all’età di 76 anni, dopo una lunga malattia.

Docente di lettere classiche, ha insegnato prima all’istituto magistrale Sacro Cuore di Gesù e, fino alla pensione, lettere e latino al liceo classico Francesco Vivona di Castellammare del Golfo.

Il professore Vincenzo Vitale si era sempre dedicato alla poesia ed è stato socio fondatore e presidente del Centro culturale “Peppino Caleca”. I suoi versi sono presenti in varie antologie fin dagli anni ’80 ma il suo unico volume è stato pubblicato e presentato a settembre per suo volere, resosi conto del peggiorare delle sue condizioni di salute: “Poesie e canti” legati alla cultura contadina ma dedicati anche a temi esistenziali quali lo scorrere del tempo o la morte.

I funerali saranno celebrati il 12 dicembre, alle ore 15,30, nella parrocchia di San Paolo della Croce.