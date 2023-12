E’ online il singolo d’esordio di Dj Vince, “Tocala”

Pubblicato il primo singolo di DJ VINCE dal titolo “TOCALA” su Gas Records, etichetta di Alex Nocera. “TOCALA”, disponibile su tutti i digital stores e Spotify, è un brano energico e travolgente, frutto della forte sperimentazione del producer. Caratterizzato da sonorità Tech-House, accompagnate da un vocal latin che rende la produzione ancora più accattivante, il singolo d’esordio di DJ VINCE immerge l’ascoltatore verso un ritornello irresistibile e tutto da ballare.

DJ VINCE, dj/producer originario di Trapani, dove ha iniziato la sua carriera come dj, si è progressivamente affermato sul fronte delle serate trapanesi fino ad arrivare, negli ultimi anni, ad essere uno dei dj più richiesti e apprezzati della vita notturna di tutta la provincia e non solo. Ad oggi è proprietario di uno stabilimento balneare ad Erice, il Caloma Sea Club.