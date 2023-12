Lo psichiatra trapanese Nicolò Renda nominato Honorary Full Professor dall’Univeristà del Cile

Si rafforzano i legami accademici tra il prof. Nicolò Renda, psichiatra trapanese, e l’Università del Cile di Ñuñoa – Santiago, dove nei giorni scorsi il professionista trapanese è stato ospite d’onore, tra i relatori del workshop «Un Viaggio nella Mente: nutraceutici e morbo di Alzheimer» che si è tenuto presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze del prestigioso ateneo sudamericano.

Renda è stato infatti ricevuto dal decano degli accademici cileni, il professor Raúl Morales Segura, invitato a proseguire la collaborazione con l’Università e quindi nominato Honorary Full Professor presso l’istituto internazionale di biomedicina dell’Università del Cile.

Nel linguaggio accademico, l’Honorary Full Professor indica un professore ordinario onorario, che presta la sua attività in maniera stabile anche in altre università oltre quella di riferimento. Uno status di prestigio che prelude per il prof. Renda ulteriori e più frequenti esperienze accademiche in Cile.

Il Workshop sul trattamento e la prevenzione dell’Alzheimer cui ha preso parte il prof. Renda è stato organizzato dal Prof. Ricardo Maccioni in collaborazione tra il Centro Internazionale di Biomedicina (ICC) e la Fondazione Maccioni, e che gode del sostegno della Comunità Italiana Residente all’Estero (Comites) e della Facoltà di Scienze dell’Università del Cile.

«Terapia Multitarget e Prevenzione della Malattia di Alzheimer» è stato il tema sarà oggetto dell’intervento dello psichiatra trapanese, tra i più accreditati esperti nell’applicazione dei nutraceutici nella fase precoce della patologia. I nutraceutici sono prodotti naturali capaci di favorire i processi fisiologici dell’organismo. Possono essere assunti come prodotti di sintesi o attraverso un’alimentazione mirata. Renda ha condiviso la sua esperienza e conoscenza sull’Alzheimer, maturata sul campo.