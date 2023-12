“Giochi senza barriere” per gli studenti dell’Itet Garibaldi al PalaBellina

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, l’Itet “Giuseppe Garibaldi” di Marsala, ha organizzato una giornata di festa e sport con i volontari delle associazioni L’Aquilone e il Melograno che, con competenza ed entusiasmo, hanno coinvolto tutti i partecipanti con i “Giochi senza barriere” nell’ottica di offrire un momento di sano e giocoso agonismo, eliminando ogni barriera attraverso il supporto delle abilità di tutti i 100 partecipanti.

I ragazzi sono stati divisi in 4 squadre, ognuna con la t-shirt con diversi colori ed hanno superato varie prove, come il lancio della palla a canestro, il percorso a ostacoli, centrare le bottiglie con i cerchi, affrontare prove di gruppo grazie al supporto dei volontari e dei docenti di sostegno e di discipline di scienze motorie. “Grazie a Maurizio Falco e Mario Bornice della Fly Volley Marsala per la disponibilità dei locali della palestra Fortunato Bellina, un ringraziamento ai volontari dell’Associazione L’Aquilone e il Melograno, Matteo Pellegrino, Andrea Giacona, Simba Schiattarella, Anna Maria Lipari, Agata Maiale, che dal 2016 svolgono in città i giochi in modo inclusivo, gratuito, creando un clima festoso e tanta allegria tra i nostri giovani”, affermano i docenti dell’Itet guidato da Loana Giacalone.