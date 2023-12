Al V Circolo di Strasatti è già aria di Natale… siculo

Natale è già nell’aria e le scuole si aprono al territorio per far conoscere le proprie attività. E’ il caso del V Circolo Didattico “On. F. De Vita” di Strasatti, che ha accolto i futuri studenti con canti, balli, alberi, recite, camini e presepi.

La scuola diretta dalla dirigente Vita D’Amico, ha realizzato per i bambini un presepe dai sapori, colori e odori che denotano l’appartenenza alla nostra terra, la Sicilia, con l’orgoglio ed il senso della nostra identità culturale, il tutto suggellato dalla benedizione di Don Filippo Romano.





Il presepe è frutto di un lavoro artigianale, dalla progettualità alla realizzazione, dalla location alla sistemazione di assi, alla creazione dei personaggi, dai frutteti ai filari di uva, alle saline, dalle caratteristiche pecorelle alla mangiatoia, tutto lo scenario è il risultato della scuola che lavora in team, che valorizza le competenze e la creatività di ognuno e ciascuno. I bambini di 3-4-5 anni hanno donato, al pubblico di genitori e visitatori il canto natalizio “Tu scendi dalle stelle”.

I bambini della primaria hanno messo in scena, grazie al lavoro delle loro docenti, momenti musicali a tema “Natale in Sicilia, terra d’amari, d’amuri e di tradizioni”. I vestiti dei piccoli dell’infanzia sono stati creati dalle docenti ricreando i temi dell’autunno-inverno siculo come segno di appartenenza alla propria terra.