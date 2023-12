Paceco: ampliato il servizio dell’Asilo Nido comunale

Dal 1° dicembre, l’Asilo Nido comunale di Paceco può accogliere 24 bambine e bambini del territorio, perché è stato potenziato il servizio che poteva essere offerto a soli dieci iscritti.

Lo comunica il Sindaco, Aldo Grammatico, con l’assessore alla Pubblica istruzione e alle Politiche per la Famiglia e l’Infanzia, Marilena Barbara, sottolineando che si tratta di «una giornata storica, perché, dopo 25 anni in cui l’Asilo Nido comunale ha vissuto nel torpore, oggi si avvia un processo di cambiamento, con l’incremento del numero di bambini frequentanti da 10 a 24, per dare finalmente risposte più efficienti alle numerose richieste delle giovani famiglie pacecote».