Marsala: il corpo di Umile ritrovato alla Salinella, ci si interroga sulla morte

Il corpo di Pietro Umile, il marsalese scomparso da alcuni giorni e ritrovato morto nell’area del Parco della Salinella, lascia molti interrogativi.

Soprattutto sugli ultimi istanti della vita dell’uomo che da più persone, nel corso della settimana in cui si è allontanato da casa, come affermano vari commenti di molti utenti sui Social, lo hanno visto in giro per la Città.

Umile è stato ritrovato alle prime luci dell’alba di martedì, privo di vita, nella zona verde di Sappusi, sul lungomare.

Come da prassi, in questa fase di indagini preliminari, il pm di turno avrà disposto l’autopsia che svelerà le cause della morte.