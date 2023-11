Alberto Di Girolamo: “Tutti i finanziamenti e i progetti persi dal sindaco di Marsala…”

I fondi e i finanziamenti perduti a Marsala sono tanti. Lo ribadisce l’ex primo cittadino Alberto Di Girolamo: “Il sindaco Grillo continua imperterrito a far perdere finanziamenti europei alla città. Si pensava che si fosse toccato il fondo con la perdita di quelli per la sostituzione di alcuni passaggi a livello (26 milioni di euro) e dello scorrimento veloce Marsala- Mazara (135 milioni), si scopre che ne ha fatto perdere tanti altri per progetti di fondamentale importanza”.

Di Girolamo continua: “In primis, quello per la messa in sicurezza del tratto di costa fra il baglio Anselmi e viale Isonzo, per oltre due milioni di euro. Il sindaco si rende conto che se dovesse franare ancor di più, come è probabile, quel tratto di costa e di strada, ci potrebbe scappare il morto e quel lungomare resterebbe chiuso per anni, con tutte le conseguenze per le attività di ristorazione, il traffico veicolare, i pedoni, il museo? Perché sarebbe difficile per non dire impossibile, ritrovare un finanziamento così cospicuo. Perché questo disinteresse per la città? Errare humanum est perseverare autem diabolicum, dicevano i latini. Ma questo sindaco è andato oltre. Un altro finanziamento perso è quello per l’asilo nido che doveva sorgere in contrada Bosco”.

“Un servizio essenziale per i bambini, per le famiglie, per le mamme e che avrebbe creato anche nuovi posti di lavoro. Come si può essere così insensibile per progetti di tale valenza? Un altro progetto che non vedrà la luce è quello che doveva nascere nella salina Genna, denominato Acqua sal, si sarebbe creato un centro di ricerca gestito con l’università e quindi sviluppo e lavoro, sempre nel rispetto dell’ambiente. Per non parlare dell’apertura dei canali dell’isola lunga e il trapianto della posidonia per riossigenare l’acqua della laguna dello Stagnone. Qualche anno fa il sindaco come per tanti altri progetti, parlava che presto sarebbero iniziati i lavori e che i finanziamenti non si sarebbero persi. I lavori non sono ancora iniziati e è molto presumibile che anche questi finanziamenti si son persi o si perderanno. Anche la laguna dello Stagnone è stata dimenticata. E potremmo continuare. Non si capisce cosa interessa a questo sindaco, a parte dei posti di sottogoverno per gli amici o per gli amici degli amici. È difficile amministrare una città come Marsala, con le sue 104 contrade e i tanti quartieri popolari, ma un politico di “lungo corso” doveva saperlo e non promettere tutto a tutti come ha fatto“, continua Di Girolamo.

“Dopo tre anni, se ce ne era di bisogno continua a dimostrare la sua incapacità a amministrare e il suo disinteresse anche a intercettare nuovi finanziamenti per progetti utili che non sarà di certo l’ippodromo, ma fatto ancora più grave a far perdere i tanti finanziamenti che gli abbiamo lasciato. È un danno irreparabile per la città e i cittadini tutti. Ha tolto occasioni di lavoro, servizi e futuro per i giovani. Non era mai successo nella storia repubblicana della nostra città, ma forse di tutti i comuni italiani, che un sindaco perdesse tutti questi finanziamenti che si è trovato. Visto che “forse” non si rende conto del danno irreparabile che sta creando alla città e ai cittadini tutti, dai bambini ai meno giovani, che non si dimetterà prima della fine del suo mandato, per continuare a fare ulteriori danni, perché gli assessori non ne prendono le distanze e si dimettono almeno loro? Sarebbe un bel gesto e si riabiliterebbero agli occhi dei marsalesi che parlano molto male anche di loro oltre che del sindaco. Perdere i finanziamenti è inaccettabile ed è peggio della cattiva amministrazione“.