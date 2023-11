A Marsala le strade sono bicolore, il decoro piange

Una nota pubblicità del 1995 aveva come slogan “Two gust is megl che one”. Anche a Marsala le strade vengono asfaltate a due gusti, bicolore diciamo.

Giorni fa, i cittadini che risiedono in viale Whitaker, hanno manifestando il fatto che la strada era interessata da lavori alle fognature e che la ditta aggiudicataria dell’appalto stava asfaltando solo una parte della strada e l’altra no, sarebbe rimasta quindi come prima e magari con qualche buca. Per non parlare della differenza di colore che, a dirla tutta, non è un buon decoro urbano.

“Non asfaltano il primo tratto, mi hanno riferito gli operai della ditta incaricata, perchè non interessato dalla nuova fognatura; lì dovrebbe provvedere il Comune”, ha detto un abitante della zona. In realtà non solo quella la via interessata, in Città e nelle periferie sono diverse. Un altro caso similare è stato riscontrato in contrada Addolorata, proprio sulla via che attraversa la Chiesa omonima: anche qui dopo i lavori eseguiti la ditta ha sistemato solo una parte della strada e l’altra no.

Ma proprio dall’altra parte sono rimaste evidenti buche. E ancora una volta gli abitanti evidenziano la scarsa attenzione per il decoro.