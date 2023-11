Pallamano B Drago: Alcamo a Valanga contro il Villaurea

Vietato distrarsi, era questo l’imperativo in casa Alcamo contro il Villaurea nella vicina trasferta di Palermo. Partita che ha visto Alcamo subito scappare via e chiudere praticamente il Match con un perentorio parziale di 10-0.Solo a cavallo della metà del primo tempo Fagone e compagni hanno mollato la presa dando fiato al Villaurea che trova finalmente la via del gol, con il Primo tempo che si chiude sul 18-7 per la capolista del Campionato di serie B Drago.

Partita praticamente in mano alla formazione Alcamese che all’inizio del secolo tempo la chiude definitivamente con un inizio perentorio che la porta sul più 20 , con la formazione di casa che nulla può fare sulle incursioni di Saitta e Fagone a nozze negli spazi della 5+1 del Villaurea con Vincenzo Randes preso a uomo dopo pochi minuti di partita.Buone prestazioni in casa alcamese per le ali Pizzitola e Giacalone, il pivot Grizzo, mentre da rimarcare il buon primo tempo del portiere Errante.Poi tranne Lipari, in panchina per onor di firma, tutti i giocatori di movimento sono andati in rete compreso il rientrante Pivot Giorgio Eterno.

Finisce 41-18, con Alcamo che oltre a Stellino ha schierato in porta anche l’under 15 Dennis Aurdica. Ora, purtroppo, una nuova sosta che certamente non aiuta la formazione di Benedetto Randes sembrata nettamente in crescita dopo il punto lasciato a Scicli , e la vittoria interna con Aretusa, che tornerà a giocare il 10 dicembre prossimo al Nuovo Pala Verga con il CUS Palermo.