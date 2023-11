Il Circolo Velico Marsala e il dirigente Teri da “Stella d’Oro” per il CONI

Prestigioso riconoscimento per il Circolo Velico Marsala che, a pochi giorni dalla celebrazione del cinquantesimo anniversario della sua fondazione, ha ricevuto dal CONI la Stella d’Oro al Merito Sportivo.

Il CONI ne ha sancito così la lunga storia, l’impegno nella promozione della vela, i risultati sportivi e la dedizione che ne hanno contraddistinto l’attività.

L’alto riconoscimento viene infatti concesso solo alle società sportive che hanno almeno 50 anni di storia e cha hanno dimostrato una continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell’attività agonistica, contribuendo a diffondere e onorare lo sport nel Paese.

Pasquale Teri

Era il 30 novembre del 1973 quando un gruppo di appassionati velisti firmò per la costituzione del Circolo Velico Marsala. Questi cinquant’anni di storia sono stati segnati dall’alternarsi di tanti consigli direttivi che si sono impegnati nella promozione di attività sportive di rilievo, compresi eventi velici di carattere internazionale. Tra questi, ad esempio, il Campionato Italiano Classi Olimpiche, i Campionati Europei Classe 49er, il Campionato Europeo Classe Moth, la Coppa Primavela, quest’anno il Campionato Italiano Master Ilca e molti altri campionati che hanno dato lustro al circolo ed alla città.

A ciò si associa la passione con cui velisti e istruttori si sono dedicati alla promozione della scuola vela, facendo crescere generazioni di giovani nell’amore e nel rispetto del mare. È proprio a partire da questa fondamentale esperienza che si sono formati atleti capaci di distinguersi nel panorama italiano e non solo.

Contemporaneamente il CONI ha assegnato la Stella d’Oro anche al prof. Pasquale Teri, in qualità di Dirigente. Tra i soci più attivi del Circolo Velico Marsala e ufficiale di regata internazionale, Teri vanta una lunga e prestigiosa carriera legata al mare e alla vela. Per tre quadrienni olimpici, ha fatto parte della Commissione Giudici di Genova. È stato anche Presidente degli ufficiali di regata in tantissime competizioni, tra le più prestigiose ricordiamo la Barcolana, la Palermo-Montecarlo, tanti campionati mondiali ed europei e molte importanti regate internazionali.

Inoltre, il prof. Teri è stato insignito nel 2023 dalla Federazione Italiana Vela del prestigioso riconoscimento di Ufficiale di Regata Benemerito.