Podi per la marsalese Star Cycling alla Tappa Coppa Cx

Per Enrico Bendici secondo podio consecutivo e primato in classifica generale. Il porta colori del team marsalese Star Cycling Lab sale sul podio nella prestigiosa Tappa di Coppa Cx, svoltasi domenica 19 dicembre ad Avola.

Presenti per il team altri atleti a mostrare con orgoglio la maglia a pois sponsorizzata da Zeen Bikes; Felice La Grutta, caduto 3 volte, a causa di un setting non ottimale della bici, è riuscito a classificarsi terzo nella sua categoria. Ninni Stella è stato frenato da un foratura chiude ultimo in classifica mentre il giovane Pietro Bendici ha completato la gara a ridosso del podio nella categoria dedicata ai ragazzi di 13-14 anni.

Il presidente Francesco Stella ha dichiarato: “Sono davvero molto soddisfatto, Enrico ci ha preso gusto, Felice non smette mai di stupirci, Pietro è piccolo, alla sua seconda gara nella nuova categoria, ci vuole tempo per adattarsi; per quanto riguarda Ninni la sua condizione è al punto in cui si deve trovare al momento, i suoi obiettivi saranno nella prossima primavera”. Prossimo impegno di Coppa Sicilia CX il 3 dicembre a Siracusa.