A Valderice il Natale arriva con “La Bibbia nel Parco”

A Valderice si avvicina la XXVI edizione de “La Bibbia nel Parco”, un evento straordinario che si distingue come l’unico presepe vivente in Italia dedicato alla narrazione della Bibbia. La manifestazione si svolgerà come di consueto nel suggestivo Parco Urbano di Misericordia, un ambiente perfetto per immergersi nella narrazione biblica.

Le rappresentazioni avranno luogo il 26, 29, 30 dicembre 2023 e il 5 e 6 gennaio 2024. Il tema di quest’anno è “La Salvezza”, un argomento che affonda le sue radici nelle profonde narrazioni bibliche e nei messaggi di speranza e redenzione che essa trasmette.

La Bibbia è una fonte inesauribile di storie che parlano della salvezza, sia a livello individuale che collettivo. Le dieci scene tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento, interpretate da oltre ottanta figuranti in costumi d’epoca, esploreranno il concetto di salvezza da molteplici prospettive. La “salvezza” sarà interpretata come rinascita, riscatto e perdono.

“La Bibbia nel Parco è caratterizzata dalla costante evoluzione tematica e dalla cura scenografica che cambia ogni anno. Tutto questo è reso possibile grazie all’instancabile impegno di volontari che lavorano per offrire un evento fatto di suggestione e bellezza, che intreccia arte, fede, cultura, spettacolo e impegno sociale”– queste le parole di Margherita Aguanno, presidente dell’Associazione Pro Misericordia di Valderice.

“La Bibbia nel Parco” è organizzata dall’Associazione Pro Misericordia, con il patrocinio del Comune di Valderice e dell’Assemblea Regionale Siciliana e con la collaborazione delle parrocchie Maria SS. della Misericordia e Cristo Re di Valderice.

L’ingresso è gratuito. Il percorso è visitabile a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00.