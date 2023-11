Una via per Antonio Sollima a Marsala: avviata una raccolta firme

E’ partita, a Marsala, una raccolta di firme per chiedere l’intitolazione di una strada o di una piazza cittadina ad Antonio Sollima. L’astrofisico lilibetano, prematuramente scomparso lo scorso 29 gennaio a causa di una grave malattia, è stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche a carattere nazionale e internazionale, lasciando un’importante traccia per l’accuratezza delle sue ricerche, in particolare nell’ambito dei modelli dinamici degli ammassi globulari, a cui si è dedicato nei suoi ultimi mesi di vita.

A testimoniare l’apprezzamento della comunità scientifica per i suoi studi, l’Inaf di Bologna gli ha recentemente intestato la sala seminari, nel corso di una cerimonia in cui è stato ricordato il profilo umano e culturale di Antonio Sollima, alla presenza di amici, colleghi e familiari. Sempre l’Inaf ha organizzato in suo onore il congresso internazionale “Stars (Across the universe)”, tenutosi lo scorso 20 ottobre a Napoli.

Il comitato che si è costituito nelle scorse settimane a Marsala, presieduto dall’ex assessore provinciale Carmelo Del Puglia, intende promuovere il ricordo di Antonio Sollima anche a Marsala, dove ha vissuto stabilmente fino al conseguimento della maturità presso il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”.

Chi desidera contribuire alla raccolta di firme può recarsi presso la sede della scuola nautica di via Mazzini (all’incrocio con via Mario Nuccio) dal martedì al sabato mattina (dalle 11 alle 12).